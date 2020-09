Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi si sono scontrati durante la prima puntata del Grande Fratello Vip e la motivazione è da attribuirsi ad una intervista che l’influencer ha rilasciato al settimanale Chi.

In quell’occasione Tommaso ha dichiarato: “Patrizia De Blanck è un po’ un personaggio del Gattopardo. La nobile decaduta, quel vecchio stampo lì”; frase commentata qualche giorno fa anche fra le colonne di TvBlog che gli ha chiesto un commento in merito: “Ho detto che è gattopardiana. Se si è incaz*ata, litigheremo. Siamo qui per questo“.

Parola che purtroppo sono rimaste tali dato che la De Blanck appena entrata in casa si è rifiutata di salutare Zorzi accusandolo proprio di averle dato della contessa decaduta, frase che Tommaso ha però negato di aver detto.

“Ma cosa ho detto? Ti giuro, nulla! Il gattopardo? Non ho mai detto contessa decaduta”.

Poco dopo Tommaso Zorzi si è anche inginocchiato e le ha chiesto scusa. Scuse che la contessa ha accettato ma che ha rispedito al mittente, dato che durante il momento nomination l’ha nominato.

“Visto che lui ha sparlato di me io lo nomino. L’ho perdonato, ma lo nomino. Ha cominciato lui”.

Ne vedremo delle belle.