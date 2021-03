Patrizia De Blanck non ha preso bene la nomination ricevuta da Stefania Orlando e nella casa del GF Vip ha meditato vendetta: “Quello che ha fatto non mi è piaciuto. Nella scorsa puntata mi veniva vicino dicendo di non nominarla. Io questa volta le ho detto che non l’avrei nominata e mi nomina lei? Ragazzi non è una cosa da ridere. Adesso io le levo la mia amicizia.Poi quella viene con aria contrita a dirmi che le dispiace? Ma che ca**o, ma vai a fare in cu**. Tu amica mia non lo sarai mai più. Manco ti filo. Anzi, tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh. Me la sono legata al dito. Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination. Non te lo consento””

In una recente intervista rilasciata al settimanale Vero, la Contessa ha detto di aver cambiato idea ed ha perdonato l’ex gieffina: “Ammetto di esserci rimasta male perché Stefania faceva l’amica con me. Per simili sciocchezze io perdono sempre“.

La nobildonna però sembra avere sempre il dente (non quello che ha peso ad Avanti Un Altro) avvelenato con Barbara d’Urso: “Faceva l’amica con me e invece non mi è piaciuto il suo comportamento. Non mi è piaciuto questo suo modo di fare. Gli amici non si trattano così“.

La nomination di Stefania nemmeno è da commentare, quella della De Blanck è stata davvero una reazione eccessiva. Ma anche le parole riservate a Carmelita a me sembrano esagerate. Davvero l’ex gieffina pensava di entrare al GF Vip e non ritrovarsi detrattori in tv e sui giornali?

A #noneladurso si apre il talk sul #GFVIP: dalle rivelazioni sul passato della Contessa De Blanck al coming out di Gabriel Garko. pic.twitter.com/oM3ncHvmcv — Mediaset Play (@MediasetPlay) September 27, 2020

È il momento della BUSTA CHOC GOLD

La Contessa De Blanck non sarebbe davvero nobile, la rivelazione ora a Live #noneladurso pic.twitter.com/qS7pXLBTBe — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) September 20, 2020

Marchesa Vs Contessa, chi mente?

Parla Andrea, figlio di Marina Ripa di Meana #noneladurso pic.twitter.com/tOV8tPAgBm — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) September 27, 2020

Patrizia De Blanck, il pensiero su Barbara d’Urso in un’intervista di dicembre 2020.

“Barbara non l’ho perdonata, ma non tanto per le mie immagini senza abiti. Piuttosto perché voleva farmi questo trappolone, che ha chiamato tutte le persone, sparlando della mia famiglia, di me e tutto quanto. Cosa che dopo abbiamo ampiamente dimostrato, la verità è venuta a galla. – ha continuato Patrizia De Blanck – Perché tu non puoi rispondere quando stai dentro al GF Vip, mentre fuori stanno facendo le peggio cose per cercare di distruggere la tua immagine, la famiglia, le cose ecc. Grazie al cielo c’era mia figlia che ha saputo rispondere, abbiamo tutte le documentazioni, tutte le cose e così l’hanno piantata. Questa cosa proprio non mi è andata giù”.

La contessa sulla vittoria di Zorzi.

Patrizia De Blanck ha commentato anche il trionfo al televoto di Tommaso. Secondo la madre di Giada, Zorzi si è meritato il primo posto, ma la vera vincitrice del GF Vip 5 è lei: “Ha meritato Tommaso Zorzi…Ma in realtà l’ho vinto io“.