Se negli ultimi giorni passati nella casa del GF Vip Patrizia De Blanck si era addolcita, adesso che è uscita è tornata in modalità ‘vaffa automatico’. Ieri sera al GF la nobildonna si è alzata in piedi e si è messa ad urlare contro Stefania Orlando dandole della falsa e bugiarda, mentre in un’intervista rilasciata a Chi ha attaccato Zorzi e Barbara d’Urso, dicendo di essere molto delusa dalla conduttrice.

La Contessa in un’intervista concessa a Superguida Tv ha spiegato il motivo della sua delusione nei confronti di Carmelita. Patty Power ha detto che per adesso non andrà negli show della Santa di Cologno perché a Pomeriggio 5 hanno mostrato le sue immagini senza vestiti.

“Sono rimasta molto delusa. Lei che con me ha fatto sempre tanto l’amica si è messa in prima fila per cercare di affossarmi. Non mi è piaciuto il suo comportamento. Mi hanno contattato per partecipare in trasmissione ma non ci vado. Devo metabolizzare questa storia e poi vediamo cosa succede. Per il momento rimango sulla mia decisione. Barbara mi voleva già questa domenica ma sono profondamente offesa. Anche il fatto che abbia mostrato le mie immagini senza vestaglia mentre ero nella casa non è stato carino. Io non ho mica 20 anni. Appena entrata nella casa non sapevo neanche dove fossero le telecamere e non pensavo di essere ripresa. E’ stata una mancanza sia di stile che di classe.

A parte lei però continuerò ad andare in televisione e ora vedremo come, dove e quando. Mi diverto tanto e poi sono l’unica che è rimasta perché quelli più grandi di me sono defunti. Finché c’è vita c’è speranza”.