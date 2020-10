Nuovo scivolone di Patrizia De Blanck, dopo aver usato un termine omofobo, la Contessa poco fa se l’è presa con Tommaso Zorzi e si è lasciata scappare una frase davvero infelice. Il GF oggi ha permesso ai concorrenti di festeggiare Halloween usando dei vestiti a tema e mentre Tommaso stava facendo “il gioco del fantasma”, la De Blanck ha sbottato: “Questo ha rotto il ca**o. Sono già inca***ta per la storia che non mi aprono la stanza. Si sparasse così almeno smette di rompere i cogli**ni“.

Non contenta la nobildonna ha ripetuto tutto anche davanti al diretto interessato: “Sparati! […] Ho detto sparati a Tommaso, cosa vuoi fare sparati gli ho detto, perché a un certo punto cosa devi fare? Spararti devi fa“.

Poco dopo Patrizia de Blanck si deve essere resa conto di aver esagerato e confidandosi con Stefania Orlando ha detto: “Non farei mai una cosa del genere. A Tommaso gli voglio molto bene“.

questo è il video in cui lo dice a tommaso e non dopo a stefania, potete vedere come tommaso sia basito e anche lui è arrivato a limite. Dire poi “scusa non ce l’avevo con te” non giustifica nulla! io sempre più inorridita #gfvip pic.twitter.com/TOg58hT7Wg

— ✨ || tommy zorzi 🤍 (@jensacqkles) October 27, 2020