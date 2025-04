Patrizia Conte sorprende Antonella Clerici dopo la vittoria di The Voice Senior 2025: “Ma cosa stai dicendo?”

Patrizia Conte ha vinto The Voice Senior 2025, con la conduttrice Antonella Clerici che ha incoronato la vincitrice di questa edizione. Durante la cerimonia, Patrizia, incredula, si è scusata con le altre concorrenti, ma Clerici le ha fatto notare che il suo trionfo era meritato. Patrizia, 61 anni e originaria di Taranto, faceva parte del team di Gigi D’Alessio. All’atto dell’incoronazione ha dichiarato di non aver voluto vincere, ma è stata accolta con entusiasmo dal pubblico.

La finale ha visto Patrizia come grande favorita, e ha vinto battendo tre concorrenti: Monica Bruno e Maura Susanna del Team Arisa e Graziella Marchesi del team D’Alessio. La sua interpretazione di “Oggi sono io” di Alex Britti, già cantata da Mina, ha ricevuto ampi consensi sia dal pubblico in studio che dal televoto. Oltre alla vittoria, Patrizia ha guadagnato la possibilità di pubblicare un inedito con Universal Music e un vinile contenente le sue performance durante il programma.

Nata a Taranto, Patrizia ha una lunga carriera alle spalle, avendo collaborato con importanti artisti del jazz italiano e lavorato come insegnante di canto. Ha descritto la vittoria come un momento liberatorio e ha espresso il desiderio di lasciare un segno nel mondo musicale. Ha riconosciuto che la musica ha influito profondamente sulla sua vita, portandole successo ma anche difficoltà. Con la vittoria in The Voice Senior, Patrizia si sente finalmente vista e riconosciuta per il suo talento.