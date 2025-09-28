Patrimonio culturale a rischio: l’allerta dalla Biennale di Venezia

Francesco Rutelli, Presidente del Soft Power Club, ha dichiarato che il patrimonio culturale che abbiamo ereditato è a rischio a causa dei cambiamenti climatici. Durante l’evento “Strategia di adattamento per un cambiamento climatico che non aspetta: ingegneria per i territori e per i patrimoni culturali”, organizzato in collaborazione con il Soft Power Club e supportato da Proger, Rutelli ha messo in evidenza la necessità di adottare misure immediate per proteggere le memorie e i luoghi che rappresentano la nostra identità.

Rutelli ha sottolineato l’importanza di unire scienza, tecnologia e politica per affrontare questa sfida. Ha esortato a instaurare un impegno significativo per preservare il patrimonio culturale nel contesto della lotta contro i cambiamenti climatici. Il messaggio è chiaro: senza un adattamento adeguato, rischiamo di perdere non solo i ricordi storici, ma anche i luoghi che danno forma alla nostra cultura.