20.3 C
Roma
domenica – 28 Settembre 2025
Attualità

Patrimonio culturale a rischio: l’allerta dalla Biennale di Venezia

Da StraNotizie
NEWS

Francesco Rutelli, Presidente del Soft Power Club, ha dichiarato che il patrimonio culturale che abbiamo ereditato è a rischio a causa dei cambiamenti climatici. Durante l’evento “Strategia di adattamento per un cambiamento climatico che non aspetta: ingegneria per i territori e per i patrimoni culturali”, organizzato in collaborazione con il Soft Power Club e supportato da Proger, Rutelli ha messo in evidenza la necessità di adottare misure immediate per proteggere le memorie e i luoghi che rappresentano la nostra identità.

Rutelli ha sottolineato l’importanza di unire scienza, tecnologia e politica per affrontare questa sfida. Ha esortato a instaurare un impegno significativo per preservare il patrimonio culturale nel contesto della lotta contro i cambiamenti climatici. Il messaggio è chiaro: senza un adattamento adeguato, rischiamo di perdere non solo i ricordi storici, ma anche i luoghi che danno forma alla nostra cultura.

Articolo precedente
Israele e Palestina: le reali implicazioni economiche del conflitto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.