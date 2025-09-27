Patrimonio culturale a rischio: la sfida del cambiamento climatico

Francesco Rutelli, Presidente del Soft Power Club, ha sottolineato l’urgenza di proteggere il nostro patrimonio culturale, minacciato dai cambiamenti climatici. Durante l’evento ‘Strategia di adattamento per un cambiamento climatico che non aspetta’, tenutosi alla Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, ha evidenziato come senza un adeguato adattamento e misure preventive, rischiamo di perdere non solo la nostra memoria storica, ma anche i luoghi che rappresentano la nostra identità.

Rutelli ha esortato a un impegno congiunto di scienza, tecnologia e politica per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici. Ha evidenziato la necessità di un’azione immediata per garantire la salvaguardia del patrimonio culturale, sottolineando che è fondamentale agire ora per preservare ciò che abbiamo ereditato.