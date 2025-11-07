Patrimoniale europea: l’eco dell’effetto Mamdani in Italia

Il concetto di effetto farfalla, introdotto dal meteorologo Edward Norton Lorenz, illustra come piccole variazioni possano causare grandi cambiamenti. Recentemente, questo principio sembra applicarsi anche alla politica estera, con il fenomeno definito “effetto Mamdani”. L’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York, sostenuta da un programma socialista che prevede un aumento delle tasse sulle fasce più abbienti, ha ispirato la sinistra italiana.

La proposta di Mamdani di introdurre una patrimoniale ha rapidamente trovato eco nel Partito Democratico, con la segretaria Elly Schlein che ha annunciato l’intenzione di promuovere una tassa europea sui miliardari. Secondo Schlein, la tassa dovrebbe colpire chi possiede milioni e garantire strumenti adeguati per gestire i capitali in mobilità. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di una tassazione sugli extraprofitti, estesa non solo alle banche, ma anche alle aziende energetiche e del settore della difesa.

Queste idee, che si riflettono nel desiderio di redistribuzione della ricchezza, rischiano di gravare ulteriormente sui cittadini senza però migliorare la situazione economica. L’effetto Mamdani diventa un modello da seguire per scardinare le destre a livello globale, da New York a diverse località italiane.

In questo contesto, Pierfrancesco Majorino, consigliere del Pd in Lombardia, ha evidenziato come la vittoria di Mamdani suggerisca la necessità di affrontare le sfide urbane con nuove politiche, incluso il progetto di tassare i super miliardari. Tuttavia, resta da chiarire perché dovremmo compensare gli errori elettorali di un altro paese con nuove imposizioni fiscali.