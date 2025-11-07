10.9 C
Roma
venerdì – 7 Novembre 2025
Economia

Patrimoniale europea: l’eco dell’effetto Mamdani in Italia

Da stranotizie
Patrimoniale europea: l’eco dell’effetto Mamdani in Italia

Il concetto di effetto farfalla, introdotto dal meteorologo Edward Norton Lorenz, illustra come piccole variazioni possano causare grandi cambiamenti. Recentemente, questo principio sembra applicarsi anche alla politica estera, con il fenomeno definito “effetto Mamdani”. L’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York, sostenuta da un programma socialista che prevede un aumento delle tasse sulle fasce più abbienti, ha ispirato la sinistra italiana.

La proposta di Mamdani di introdurre una patrimoniale ha rapidamente trovato eco nel Partito Democratico, con la segretaria Elly Schlein che ha annunciato l’intenzione di promuovere una tassa europea sui miliardari. Secondo Schlein, la tassa dovrebbe colpire chi possiede milioni e garantire strumenti adeguati per gestire i capitali in mobilità. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di una tassazione sugli extraprofitti, estesa non solo alle banche, ma anche alle aziende energetiche e del settore della difesa.

Queste idee, che si riflettono nel desiderio di redistribuzione della ricchezza, rischiano di gravare ulteriormente sui cittadini senza però migliorare la situazione economica. L’effetto Mamdani diventa un modello da seguire per scardinare le destre a livello globale, da New York a diverse località italiane.

In questo contesto, Pierfrancesco Majorino, consigliere del Pd in Lombardia, ha evidenziato come la vittoria di Mamdani suggerisca la necessità di affrontare le sfide urbane con nuove politiche, incluso il progetto di tassare i super miliardari. Tuttavia, resta da chiarire perché dovremmo compensare gli errori elettorali di un altro paese con nuove imposizioni fiscali.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Dialogo sul Futuro del Bilancio Europeo: sfide e prospettive
Articolo successivo
Crisi di partecipazione al Congresso Nazionale FIA in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.