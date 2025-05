Patrick Wolf: Ritorno con ‘Crying The Neck’ e Tour 2025

Patrick Wolf torna sulla scena musicale dopo dieci anni con “Crying The Neck”, un album che rappresenta un gesto di riconciliazione personale e con il lutto per la madre. Questo progetto è il primo di una tetralogia ispirata alla ciclicità del tempo e al folklore dell’East Kent. Il nuovo lavoro, scritto e registrato quasi esclusivamente in autonomia, esplora temi di guarigione e autenticità, lontano dalle pressioni esterne.

Wolf ha trovato ispirazione nel paesaggio di Ramsgate, dove ha vissuto un periodo di cambiamento significativo. Il silenzio e la semplicità della natura sono stati fondamentali, permettendogli di riscoprire la sua voce e il suo stile musicale. Il disco integra strumenti e sonorità della sua adolescenza, restituendo un suono più diretto e personale.

La copertina, realizzata dall’artista Furmaan Ahmed, simboleggia sia la morte che la rinascita, evocando il mese di agosto, tempo di raccolto e anniversario della perdita della madre.

Attualmente in tour, Wolf promette concerti coinvolgenti che celebrano la sua carriera, con un repertorio che spazia dai suoi primi lavori a “Crying The Neck”. Il disco, che esce il 13 giugno, vede la partecipazione di artisti come Zola Jesus e Serafina Steer e rappresenta un momento di rigenerazione dopo anni di difficoltà.

Wolf ha anche accennato al suo prossimo lavoro, previsto per l’autunno, suggerendo un’evoluzione continua nel suo percorso creativo.

Fonte: www.newsic.it