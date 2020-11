Patrick Ray Pugliese, direttamente da Instagram, ha tirato una frecciatina velenosa ad Antonella Elia (senza seppur mai citarla) tirando in ballo il suo ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip.

“Chi fa una cosa una sola volta e la fa anche male non dovrebbe giudicare con troppa facilità gli altri. Tra l’altro esprimendosi in maniera poco educata che poco si addice a una signora. Perché non basta chiedere scusa se poi si è recidivi in certi atteggiamenti. Essere opinionisti non autorizza a mancare di rispetto per il semplice gusto della provocazione. Non si può dare dell’aggressivo quando nello stesso contesto ci si è comportati a più riprese ampiamente peggio. Soprattutto è scorretto puntare il dito sempre sugli stessi 2/3 concorrenti con il rischio poi di condizionare la loro avventura quando finiscono al televoto. Certi ruoli bisogna saperli interpretare nella maniera corretta, non basta solo essere messi lì. Non si va in tv per essere un esempio ma non si va nemmeno per mostrare il peggio di se perché è l’unica cosa che si è in grado di fare“.