Se Papa Francesco ha fatto un appello per la pace, bollando la guerra in Ucraina come ‘una pazzia’, il Patriarca di Mosca Kirill si è schierato dalla parte di Putin. Il capo della Chiesa ortodossa russa ha dichiarato che nel Donbass per anni ci sono stati tentativi di distruggere i ‘giusti valori’ e rimpiazzarli con quelli che vengono offerti da chi rivendica il potere mondiale. L’arcivescovo per non farsi mancare nulla ha anche tirato in ballo i Pride e la lobby gay.

Patriarca Kirill: “Ci vogliono imporre le parate gay”.

“Oggi esiste un test per la lealtà a questo potere mondiale. Sapete cos’è questo test? È molto semplice e allo stesso tempo terribile: è una parata gay. Sì le prove sono organizzare vere sfilate dell’orgoglio gay. La richiesta di organizzare una sfilata dell’orgoglio gay è una prova di fedeltà a quel mondo molto potente; e sappiamo che se le persone o i paesi rifiutano queste richieste, non fanno parte di quel mondo, ne diventano alieni. Se l’umanità riconosce che il peccato non è una violazione della legge di Dio, se l’umanità concorda sul fatto che il peccato è una delle opzioni per il comportamento umano, allora la civiltà umana finirà lì. Le parate gay sono progettate per dimostrare che il peccato è una delle variazioni del comportamento umano. Si tratta quindi di imporre con la forza il peccato che è condannato dalla legge di Dio, il che significa imporre con la forza la negazione di Dio e della sua verità alle persone”.

In un tweet precedente denunciavo il silenzio assordante del patriarca #Kirill che non condannava la guerra: finalmente ha parlato in un sermone per giustificarla come difesa dalla lobby gay. Non riesco nemmeno a ridere se penso alle centinaia di bimbi uccisi #UcraniaRussia — vladimir luxuria (@vladiluxuria) March 7, 2022

Il Patriarca russo Kirill rilancia la narrativa putiniana sull’#Ucraina Secondo lui l’Occidente organizza genocidi contro i paesi che si rifiutano di organizzare #GayPride La chiesa ortodossa è fondamentale per il controllo delle masse di #Putinpic.twitter.com/X36N4VdOoE — #POLiticamenteScorretto🎹 (@PolScorr) March 6, 2022