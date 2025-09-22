20.7 C
Patologie mano-polso in Sicilia: strategie terapeutiche avanzate

Le patologie del distretto mano-polso sono tra le principali cause di disabilità funzionale dell’arto superiore, influenzando la qualità della vita e aumentando i costi socio-sanitari. studi indicano che disturbi come rizoartrosi, tendinopatie e sindromi canalicolari colpiscono fino al 20% delle persone sopra i 50 anni e la loro incidenza sta crescendo anche tra i lavoratori.

Per approfondire la diagnosi e le strategie terapeutiche, sia conservative che chirurgiche, si è tenuto un corso teorico organizzato da B2Pharma, intitolato “Strategie conservative e chirurgiche a confronto – Le patologie più comuni del distretto mano-polso”. L’evento ha riunito specialisti provenienti da tutta Italia, tra cui fisiatri, ortopedici e chirurghi della mano, presso la sede di B2Pharma in Sicilia.

La giornata è stata inaugurata dagli interventi di Roberto Bottino e Michele Vecchio, che hanno sottolineato l’importanza della formazione continua per affrontare queste complesse patologie. Il comitato scientifico, composto da esperti, ha condotto i partecipanti attraverso tre sessioni focalizzate su rizoartrosi, tendinopatie e sindromi canalicolari. Ogni sessione ha incluso letture introduttive sull’anatomia, discussioni sugli approcci terapeutici e presentazioni di casi clinici.

Valeria Coco ha evidenziato l’importanza della riabilitazione nel trattamento della rizoartrosi, che colpisce soprattutto le donne sopra i 50 anni. È cruciale un approccio multidisciplinare che integri educazione del paziente, fisioterapia mirata e supporto farmacologico. La giornata si è conclusa con un corso pratico incentrato su tecniche ecoguidate per il trattamento delle patologie affrontate, ricevendo feedback positivi per l’alto livello scientifico e l’efficacia del formato.

