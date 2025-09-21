Patologie mano-polso in Italia: diagnosi e trattamenti avanzati

Le patologie del distretto mano-polso sono una delle principali cause di disabilità dell’arto superiore, incidendo notevolmente sulla qualità della vita e sui costi sanitari. Studi recenti rivelano che condizioni come rizoartrosi, tendinopatie e sindromi canalicolari colpiscono fino al 20% della popolazione sopra i 50 anni, con un aumento anche nei lavoratori più giovani.

Per analizzare diagnosi e trattamenti, si è svolto un corso teorico organizzato da B2Pharma, intitolato “Strategie conservative e chirurgiche a confronto – Le patologie più comuni del distretto mano-polso”. L’evento, tenuto a Catania, ha visto la partecipazione di fisiatri, ortopedici, chirurghi della mano, reumatologi e fisioterapisti.

La giornata si è aperta con i saluti di Roberto Bottino, amministratore di B2Pharma, e Michele Vecchio, docente di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università di Catania. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di formarsi continuamente per affrontare le complesse patologie del distretto.

Il comitato scientifico ha guidato i partecipanti attraverso tre sessioni dedicate alla rizoartrosi, alle tendinopatie e alle sindromi canalicolari. Ogni sessione ha incluso approfondimenti sull’anatomia e la diagnostica, seguiti da confronti tra approcci conservativi e chirurgici e discussioni di casi clinici.

Particolare attenzione è stata dedicata alla rizoartrosi, una forma di artrosi comune nelle donne, che richiede un approccio riabilitativo mirato per ridurre il dolore e preservare la funzionalità. Sono state offerte tecniche pratiche di ecografia e infiltrazioni, evidenziando il valore di un approccio multidisciplinare per il trattamento.

L’incontro ha ottenuto riscontri molto positivi, confermando l’impegno di B2Pharma nella formazione avanzata per gli operatori sanitari, fondamentale per rispondere alle esigenze di una popolazione in crescita e sempre più attiva.