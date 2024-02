paternità attiva per combatterla. La Mappa delle iniziative

E’ online la prima “Mappa delle risorse di sostegno per i padri”: si tratta di un contenitore di informazione sui diversi gruppi di sostegno ai padri/partner, dislocati su tutto il territorio italiano. Le risorse disponibili, dai percorsi di accompagnamento alla nascita ai gruppi di ascolto, sono così facilmente visibili e accessibili. La Mappa è una delle iniziative previste da progetto europeo 4E-Parent, che ha come obiettivo la promozione della paternità attiva come mezzo per la prevenzione della violenza di genere.

Che cos’è 4E-Parent

Le quattro “E” riepilogano i presupposti del progetto: Early per la partecipazione immediata, Equal sta ad indicare un approccio paritario ed equo, Engaged richiama alla partecipazione attiva e Empathetic alla valenza empatica, accudente e responsiva. Capofila del progetto, che si avvale di un finanziamento europeo, è l’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Tutte le associazioni e le istituzioni incluse nella Mappa, come spiegato dagli esperti dell’Iss, sul sito web dello stesso Istituto, “sono ispirate al principio dell’uguaglianza di genere e che rispondono ai seguenti standard: assenza di elementi misogini e omotransfobici, offerta di servizi e proposte a libero accesso o che, a fronte di iscrizioni o attività a pagamento, non abbiano natura e finalità commerciali, trasparenza in merito a possibili conflitti di interesse”.

Come consultare la Mappa

Accedere alla Mappa è semplice: è possibile consultare le risorse per il sostegno ai padri disponibili in Italia, sia effettuando una ricerca per singola regione o per ambiti tematici. Una volta selezionata la risorsa sarà possibile consultare una breve descrizione delle attività svolte, dei loro destinatari, indirizzi e numeri di telefono per prendere contatto. La mappa è stata creata grazie alle risposte fornite dalle associazioni e dalle istituzioni incluse compilando un modulo specifico. L’elenco sarà periodicamente aggiornato grazie al supporto dell’associazione “Maschile Plurale” e degli altri partner di progetto.

I corsi per genitori e operatori del settore

Alla mappa, tra le iniziative già realizzate, si aggiungono anche i tre corsi FAD “Il padre nei primi 1.000 giorni di vita” dedicati rispettivamente al personale sanitario, a quello educativo e al personale del volontariato e terzo settore a contatto con le famiglie sin dai primi momenti di vita. Infine, nella pagina dedicata ai materiali di comunicazione del progetto sono scaricabili le nuove schede informative dedicate a: occupazione femminile, offerta di asili nido, legislazione sui congedi, welfare aziendale.