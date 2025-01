Patentino per cani pericolosi: scatta l’obbligo per tutti

Se non possiedi il patentino per cani pericolosi, potresti avere seri problemi. Questo patentino è necessario per alcune razze di cani considerate pericolose, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti. Nonostante ciò, molti proprietari non sono informati sulle razze coinvolte e sul processo di ottenimento del patentino. La lista include razze come Rottweiler, Cane Corso e American Pitbull Terrier, tra le 26 segnalate, e non tutte sono di grossa taglia; alcune razze ‘insospettabili’ richiedono comunque una preparazione specifica.

Il patentino fa parte di un progetto di legge approvato nella regione Lombardia, e stabilisce che possedere cani di queste razze senza un’adeguata formazione non è permesso. È importante chiarire che non si tratta di una “lista nera” per scoraggiare l’adozione, ma di un’indicazione delle razze che necessitano di una preparazione particolare. Ciò serve a proteggere sia i cani che i loro proprietari.

Il percorso per ottenere il patentino è strutturato in due fasi: una teorica, che comprende responsabilità e conoscenze fondamentali, e una pratica, che valuta le capacità della gestione animale. Un esame è richiesto, e in caso di esito negativo, il cane può essere sequestrato. È prevista la possibilità di ripetere l’esame fino a tre volte. Inoltre, ci sono novità riguardo all’assicurazione per danni a terzi, l’obbligo di museruola e guinzaglio in luoghi pubblici e la notifica del cane alle autorità sanitarie competenti.