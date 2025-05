Patentino Obbligatorio per Proprietari di Cani: Ecco La Legge

La Commissione Sanità della Regione Lombardia ha approvato un Progetto di Legge per introdurre un patentino obbligatorio per i proprietari di cani appartenenti a 27 razze considerate “potenzialmente pericolose”. Questo provvedimento, non inteso come una black list, ma piuttosto come una “save list”, mira a tutelare il benessere degli animali e la sicurezza pubblica.

Il testo legislativo, che intende diventare una legge nazionale, è dedicato a specifiche norme per le razze canine e spiega che la pericolosità degli animali è spesso attribuibile a una cattiva gestione da parte dei proprietari. Le razze incluse nel patentino comprendono Rottweiler, Cane Corso, Dogo Argentino, Pastore Tedesco, American Bulldog e altri molossoidi che hanno fatto registrare episodi di aggressione.

Per ottenere il patentino, i proprietari dovranno seguire un corso obbligatorio suddiviso in un modulo teorico di almeno 10 ore e un modulo pratico di almeno 6 ore, inclusi test di simulazione di situazioni critiche. Al termine del percorso formativo, dovranno superare un test finale, gestito in collaborazione con l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI). In caso di esito negativo, si impongono misure come l’obbligo di guinzaglio e museruola, oltre a possibili terapie veterinarie.

Il test può essere ripetuto tre volte in tre mesi. Se il proprietario continua a non rispettare le normative di gestione, il Comune avrà facoltà di disporre il sequestro del cane e il suo affidamento a un rifugio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it