Patente e passaporto: costi in Italia tra i più alti d’Europa

In Italia, ottenere documenti ufficiali risulta più costoso rispetto ad altri paesi europei, secondo un’indagine di Assoutenti. Il passaporto italiano può superare i 130 euro, rispetto ai 70 euro in Germania e ai 30 euro in Spagna. Anche la carta d’identità elettronica ha un costo maggiore, ma la patente di guida rappresenta il costo più elevato tra i documenti.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com