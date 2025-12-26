Patè di Peck a Milano

Entrare da Peck significa attraversare più di un secolo di gastronomia milanese, come spiega Leone Marzotto, CEO di Peck. La gastronomia in Via Spadari, a pochi passi dal Duomo, è una storica istituzione che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento assoluto per chi cerca l’eccellenza alimentare. Tra i banchi della gastronomia, accanto a insalate russe, aragoste in gelatina e salumi artigianali, spicca un prodotto diventato nel tempo “leggendario”: il patè di Peck.

Peck nasce quando Francesco Peck, salumiere affermato a Praga, arriva a Milano portando con sé la tradizione dei prosciutti affumicati. Il successo è immediato: la bottega inizia a servire “la casa reale, i grandi alberghi e le famiglie più importanti della città”. Da allora, Peck è passata attraverso cinque famiglie, ognuna delle quali ha contribuito ad arricchirne l’identità, mantenendo però intatta l’idea di fondo: “produrre grandi volumi in maniera profondamente artigianale”.

La ricetta del patè di Peck è “sempre la stessa da decenni, forse da più di un secolo”. Alla base c’è lo stracotto, composto da “40% manzo, 40% vitello e 20% maiale”. La carne viene tagliata, disposta in grandi teglie con “abbondante olio extravergine d’oliva e rosmarino” e rosolata in forno per oltre due ore, girandola ogni venti minuti. Dopo la rosolatura, lo stracotto viene arricchito con “soffritto di pancetta affumicata, sacchetti di odori, Marsala, Cognac e vino rosso”, quindi cotto per altre tre ore in forni progettati appositamente.

Una volta raffreddato, il patè viene macinato insieme a “burro italiano selezionato” e montato fino a ottenere una consistenza “finissima, senza grumi. Il paté viene poi stampato, compattato, lasciato rassodare e infine ricoperto da una gelatina scura, preparata con «acqua, Marsala, brodo vegetale, caramello e albume d’uovo per la chiarifica». La gelatinatura avviene a temperature controllate, con passaggi ripetuti e delicati. Dopo il riposo, il paté viene tagliato nei celebri lingotti ondulati, marchiati Peck e disposti in vetrina. Il risultato deve essere perfetto anche sul piatto del cliente. Un patè che, più che una ricetta, è “un esercizio di memoria, tecnica e tempo”, destinato a rimanere uno dei capisaldi della gastronomia milanese.