Patate d’Autore: un viaggio culinario in Piemonte

Da stasera e per 24 ore, Poormanger in via Palazzo di Città 26 b offre un evento esclusivo: le Patate d’Autore, preparate da rinomati chef piemontesi. Questo evento è unico e le patate non verranno incluse nel menu abituale, quindi sarà possibile godersele solo in questo intervallo di tempo.

Ogni patata ha un costo di 10 euro, ma è disponibile anche un menu completo che include una patata, un antipasto, un dolce e una bevanda a 20 euro, oppure un menu tris che comprende la patata, un antipasto o un dolce e una bevanda a 17 euro.

Una delle proposte è la patata firmata da Takashi Kido, chef di Donburi House e Mitoboru, che rappresenta la tradizionale cucina giapponese da izakaya. Questa patata è ripiena di polpette giapponesi preparate al momento con macinato di maiale, fritte al momento della farcitura e arricchite con salsa okonomiyaki, maionese e cipollotto.