Patagarri: L’album d’esordio tra verità e storie di margine

I Patagarri lanciano il loro debutto discografico con “L’ultima ruota del caravan”, un album realizzato in un tendone da circo e concepito come un diario di vite ai margini. L’opera, frutto di dieci giorni di creazione a Piozzo, nelle Langhe, è una raccolta di dieci tracce che raccontano storie di solitudine e precarietà, quasi come piccoli film sonori.

In un’intervista, la band ha espresso emozioni contrastanti all’uscita del disco, evidenziando l’orgoglio per il traguardo raggiunto e la curiosità su come verrà accolto il loro messaggio. I brani, pur mantenendo un’identità individuale, condividono il tentativo di dare voce a figure marginalizzate. I membri si sono impegnati a scrivere testi immediati e comprensibili, cercando di trasmettere una verità autentica.

I personaggi delle tracce, come il camionista e il senzatetto, sono ispirati a realtà osservate quotidianamente, rielaborate attraverso gli occhi della band. Musicalmente, il disco si distingue per un suono crudo ma potente, grazie alla produzione di Taketo Gohara, che ha saputo mantenere l’autenticità del gruppo.

Uno dei brani, “Scimmia”, esprime sonorità più moderne, frutto delle influenze musicali varie dei componenti. La band collabora e si ispira a una pluralità di generi, dall’hip hop al jazz.

Il tour estivo “L’ULTIMA RUOTA DEL CARAVAN TOUR ESTATE 2025” si svilupperà da maggio a settembre, con date in diverse città italiane, puntando a creare atmosfere autentiche nei luoghi scelti.

