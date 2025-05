Patagarri e Palestina, polemiche dopo il Concertone: Gasparri attacca

“Non conosco questo gruppo (I Patagarri, ndr), temo per loro che non passeranno alla storia della musica, ma non mi sorprende che qualcuno abbia usato l’evento del Concertone per le sue farneticazioni. Anzi, è già tanto che l’evento non sia diventato il palcoscenico dei terroristi palestinesi fondamentalisti di Hamas”. Così Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori di Forza Italia e membro della Commissione di Vigilanza Rai, commenta le polemiche seguite all’esibizione dei Patagarri al Concertone del Primo Maggio, dove la band ha intonato insieme al pubblico lo slogan “Palestina libera” sulle note di “Haga Nagila”, un brano della tradizione ebraica.

Gasparri afferma di non seguire il Concertone, evidenziando che è stato spesso un’occasione per esternazioni inadeguate da parte di artisti, i quali hanno sfruttato il palco senza rispetto per la Rai e per il pubblico. Riguardo alle critiche del presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, Gasparri esprime comprensione e condivisione, sottolineando il suo sostegno incondizionato alle ragioni dello stato di Israele. Il senatore aggiunge che, fortunatamente, non c’erano ulivi da incendiare al Concertone, temendo che qualcuno potesse emulare il terrorismo palestinese che ha colpito i territori israeliani.

Infine, Gasparri conclude che il Concertone rappresenta una continuazione della politica con altri mezzi e a spese dei cittadini, evidenziando che la Rai dovrebbe prestare maggiore attenzione all’evento, ora considerato un’“oasi” dove chiunque può esprimere opinioni senza freni.