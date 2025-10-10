Pastry Chef de Partie a W Florence: Unisciti alla nostra squadra stellata!

Titolo lavoro: Pastry Chef de Partie – W Florence



Azienda:



Descrizione lavoro:

Stiamo cercando un Pastry Chef de Partie per il WFlorence, situato in Piazza dell’Unità Italiana, da inserire nel nostro team di cucina. Il candidato avrà la responsabilità di gestire e preparare dolci, seguendo ricette e standard di alta qualità, e parteciperà anche alla creazione di nuovi dessert. È richiesta esperienza pregressa nel settore e conoscenza approfondita delle tecniche di pasticceria. Tra i vantaggi, offriamo un ambiente di lavoro stimolante e la possibilità di crescita professionale all’interno del team.



Località: Italia



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 22:26:52 GMT

