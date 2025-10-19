Pastry Chef de Partie a Milano con opportunità di crescita creativa

Titolo lavoro: Pastry Chef de Partie



Azienda: Rosewood Castiglion del Bosco



Descrizione lavoro:

Rosewood cerca un Pastry Chef de Partie per il Ristorante Campo del Drago, premiato con due stelle Michelin, e l’Osteria La Canonica, sotto la direzione dello chef Matteo. Le responsabilità includono la creazione e la preparazione di dolci raffinati, collaborando attivamente con il team di cucina per garantire standard elevati. I candidati ideali devono avere esperienza pregressa in ristoranti di alta fascia e una solida conoscenza delle tecniche di pasticceria. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante che valorizza la creatività culinaria.



Località: Montalcino, Siena



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 06:32:11 GMT

