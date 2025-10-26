18.1 C
Pastry Chef a Milano: Unisciti a un team creativo nel cuore della gastronomia!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Pastry Chef

Azienda: Adecco

Descrizione lavoro:
Stiamo cercando un Pastry Chef appassionato e motivato, con esperienza pregressa in strutture di alto livello, preferibilmente in hotel 4 stelle o superiori. Il candidato ideale dovrà eccellere nella preparazione di dolci raffinati e creativi, assicurando standard elevati di qualità e presentazione. È fondamentale avere una buona conoscenza delle tecniche di pasticceria e capacità di lavorare in team. Offriamo un ambiente stimolante e opportunità di crescita professionale all’interno di un contesto di alta ristorazione.

Località: Milano

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:56:04 GMT

