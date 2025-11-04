Pastry Chef a Milano – Unisciti a un team creativo e innovativo

Titolo lavoro: Pastry Chef



L’azienda è alla ricerca di un Pastry Chef esperto, responsabile della creazione e presentazione di dolci di alta qualità. Le principali responsabilità includono la gestione della cucina dolciaria, la supervisione del personale e l’implementazione di standard elevati per il servizio. Si richiede un’esperienza pregressa in contesti simili e una forte attitudine al miglioramento continuo. I vantaggi offerti includono un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale.



Località: Milano



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:53:50 GMT

