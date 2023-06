Pastori Maremmani salvano i pinguini dall’estinzione

In Australia i Pastori Maremmani sono degli eroi: questi cani salvano i pinguini più piccoli del mondo dall’estinzione, proteggendoli dagli attacchi delle volpi.

Australia, al largo dalle coste della città di Warrnambool (nello Stato di Victoria, a sud-est del Paese), sorge una remota quanto bellissima isola, Middle Island. Qui la convivenza tra animali completamente diversi ha dato vita a un esempio perfetto di conservazione delle specie locali. Protagonisti sono i cani di razza Pastore Maremmano, che sono diventati dei veri e propri eroi a quattro zampe sempre pronti a difendere la vita dei loro piccoli protetti: i pinguini blu.

In Australia i Pastori Maremmani proteggono i pinguini più piccoli del mondo dalle volpi

Il progetto al quale è stato dato vita sull’isola australiana di Middle Island per la protezione di quelli che sono a tutti gli effetti i pinguini più piccoli del mondo è testimoniato da foto, video e documentari condivisi sulla pagina Facebook di Middle Island Maremma Penguin Project, un’organizzazione di tutela ambientale locale (all’account social @Middle Island – Maremma Penguin Project).

Nel piccolo isolotto australiano di Middle Island abitano numerosi specie di uccelli, dal cormorano freccianera (nome scientifico di Phalacrocorax carbo secondo la classificazione tassonomica di Linneo del 1758), alla berta codacorta (nota con il nome scientifico di Ardenna tenuirostris, secondo la classificazione di Temminck del 1835), al pinguino minore blu. Questi ultimi, con i loro trentacinque centimetri di altezza, rappresentano la specie di pinguini più piccoli del mondo; vivono principalmente nell’oceano ma vengono a riva di notte per nidificare. Eppure a Middle Island, al largo della costa di Warrnambool nell’Australia meridionale, neanche l’oscurità è riuscita a proteggerli dai predatori.

Le volpi introdotte dai coloni europei hanno infatti decimato la popolazione dei pinguini blu, che è passata in soli sei anni dai quasi ottocento esemplari alla fine degli anni Novanta a meno di una decina nei primi anni Duemila: nel 2005 erano rimasti addirittura solamente quattro pinguini minore blu. La situazione era disperata, finché un imprenditore agricoltore locale non ha avuto una brillante idea. L’allevatore australiano, che negli anni passati si era affidato ai cani di razza Pastore Maremmano abruzzese per proteggere il proprio bestiame dalle volpi, ha pensato di impiegare gli stessi cani anche per difendere i pinguini dai predatori e tentare l’impresa all’apparenza impossibile di ripristinare la popolazione di uccelli.

Così nel 2006 ha preso vita il progetto Middle Island – Maremma Penguin Project. L’agricoltore ha iniziato ad allevare alcuni esemplari di Pastore Maremmano, addestrandoli a proteggere i piccoli pinguini australiani. Sulla pagina Facebook sono presenti tutte le informazioni sul lavoro pionieristico svolto da Warrnambool Coastcare Landcare, da Lillian Maher e dal The Middle Island Project Team coordinato dal Warrnambool City Council. I Pastori Maremmani abruzzesi, bellissimi cani di grandi dimensioni dal manto bianco originari degli Appennini dell’Italia centrale, sono animali estremamente intelligenti: leali e fedeli nei confronti degli umani con cui vivono, sono molto responsabili e in grado di proteggere qualsiasi animale venga loro affidato.

I Pastori maremmani si sono mostrati all’altezza delle aspettative: in breve tempo sono diventati dei veri eroi per i pinguini blu, tanto da permettere alla popolazione di questi uccelli di crescere e arrivare, ad oggi, a superare i cento esemplari. L’iniziativa ha coinvolto nel tempo associazioni e cittadini e nel 2010 il progetto Middle Island Maremma Penguin Project è stato insignito del prestigioso Australian Government Coastcare Award. Per raccontare la storia di questi intelligenti cani è stata realizzata anche un pellicola cinematografica nel 2015 intitolata Giotto, l’amico dei pinguini, che ha per protagonista proprio un Pastore Maremmano.

Oggi il compito di salvaguardare i pinguini è affidato a molti cani tra i quali Amor, Isola, Mezzo e Oberon: ognuno di loro, da cucciolo, ha ricevuto un addestramento specifico durante il quale ha imparato a conoscere i pinguini blu e a proteggerli nel modo migliore. Se questi uccelli marini non sono quindi scomparsi per sempre dall’isola australiana è tutto merito degli straordinari cani Pastori Maremmani abruzzesi. (di Elisabetta Guglielmi)