Pastore Maremmano è la quinta maschera eliminata a Il Cantante Mascherato.

Dopo aver scoperto l’identità di Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena) e Pinguino (Edoardo Vianello) ad aver avuto la peggio questa settimana è stato proprio il Pastore Maremmano.

Pastore Maremmano ha perso contro Drago. Sotto la maschera si nascondeva Riccardo Fogli, come da previsione.

“Amo svegliarmi un minuto prima dell’alba, perché ogni giorno che nasce è un regalo. Vivo immerso nella natura e ho scelto questa maschera perché mi somiglia, io amo il silenzio. Non ho mai abbandonato il mio gregge e se l’ho fatto è stato senza rimpianti. Ho fatto tanti lavori per la mia famiglia, eravamo molto poveri, mamma non ci ha mai fatti sentire inferiori. Mio padre mi diceva di non sentirmi mai inferiore a nessuno, ho pagato molto la mia libertà, mi è costata solitudine, che mi ha insegnato tanto a riflettere e a diventare chi sono”.