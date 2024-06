Pasta zucchine e peperoni: ricetta semplice e colorata

La pasta zucchine e peperoni è un primo piatto saporito e perfetto per la stagione più calda. Ricetta semplicissima da preparare è l’ideale per quando si va di corsa.

Tra le ricette facili e veloci, che rientrano tra i primi piatti con zucchine e peperoni non si può non menzionare la pasta zucchine e peperoni. Si tratta infatti di una ricetta estiva in grado di portare colore e allegria a tavola. Un primo piatto gustoso e in grado di conquistare tutti fin dal primo assaggio, assicurando un’ottima esperienza di gusto. E tutto senza troppa fatica.

Ottima sia per un pranzo veloce che per un pasto da consumare tra amici, questo primo piatto vegano rientra tra quelli da utilizzare sempre quando si vuole stupire i propri ospiti o la propria famiglia con semplicità.

Pasta zucchine e peperoni

Preparazione della ricetta della pasta zucchine e peperoni

Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle per poi dividerle a metà. Fate lo stesso con i peperoni, eliminando le parti bianche e ricavando delle piccole strisce che abbiano una grandezza simile a quella delle zucchine. Prendete una padella antiaderente e ungetela con un po’ d’olio. Quando l’olio diventa caldo, versatevi lo scalogno tritato finemente e fatelo imbiondire. Aggiungete i peperoni e fateli cuocere a fiamma alta per circa 15 minuti. Poi aggiungete le zucchine, salate e pepate e lasciate cuocere per altri 5-10 minuti. Nel mentre cuocete la pasta in acqua bollente salata, lasciandola andare circa 2 minuti in meno di quanto indicato sulla confezione. Scolate la pasta quando è ancora al dente e direttamente in padella. Fatela saltare per un paio di minuti aggiungendo un po’ di acqua di cottura per amalgamare bene gli ingredienti.. Servite aggiungendo, a piacere, una spolverata di formaggio grattugiato.

Ed ecco una videoricetta un po’ lunga, ma perfetta per preparare questo primo piatto senza neanche un errore:

Se la ricetta vi è piaciuta, provate la pasta zucchine e zafferano!

Conservazione

Questa pasta è da consumarsi al momento. Tuttavia la si può conservare in frigo per 1 o 2 giorni avendo cura di riporla in un contenitore ermetico.

Prima del consumo, è consigliabile saltarla in padella con un filo d’olio. In questo modo la si potrà consumare in versione calda ma ancora godibile. Anche in questo caso l’aggiunta di parmigiano e facoltativa.