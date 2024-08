Pasta peperoni e pancetta, una ricetta saporita

La pasta peperoni e pancetta è perfetta se cercate un primo piatto facile e veloce con pochissimi ingredienti. Ecco la nostra ricetta.

L’abbinamento che vi proponiamo oggi è ideale per coloro che amano i sapori decisi. La pasta peperoni e pancetta è un primo piatto ricco e saporito, perfetto per l’estate e semplicissimo da preparare. Nella nostra versione utilizziamo la pancetta affumicata ma potete optare anche per quella dolce.

La ricetta di questo condimento estivo per la pasta si prepara in pochi minuti, giusto quelli che occorrono a far bollire l’acqua e cuocere la pasta. Inizieremo proprio da questo punto per poi procedere con la cottura del condimento in padella. Per completare, una spolverata di parmigiano grattugiato e sentirete che delizia!

Piatto di pasta pancetta e peperoni

Come preparare la ricetta della pasta peperoni e pancetta

Per prima cosa portate a bollore l’acqua e mettete a cuocere la pasta per il tempo indicato sulla confezione. Nel frattempo lavate il peperone, privatelo del picciolo, dei sei e dei filamenti bianchi interni. Dividetelo in quattro e tagliate la polpa per il lato corto a strisce larghe massimo mezzo centimetro. In una padella scaldate un giro di olio, unite lo spicchio di aglio e la pancetta a bastoncini. Dopo un paio di minuti aggiungete i peperoni, un pizzico di sale e uno di pepe e lasciate cuocere per 10 minuti, giusto il tempo che si inteneriscano. Scolate la pasta e saltatela in padella con il condimento quindi distribuite nei piatti, completando il formaggio grattugiato a piacere.

Volendo potete aggiungere al sugo di peperoni e pancetta 4 cucchiai di passata di pomodoro per renderlo più rosso e creare un condimento più cremoso. Inoltre, la ricotta salata è un’ottima sostituta del formaggio grattugiato tradizionale in questa ricetta.

Amate i peperoni? Ecco la nostra ricetta della pasta peperoni e speck: da leccarsi i baffi!

Conservazione

La pasta peperoni e pancetta si mantiene in frigorifero fino a 3 giorni. Vi consigliamo di riscaldarla in padella prima di servirla.