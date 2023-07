Pasta, parte la campagna di promozione con testimonial la nazionale di volley maschile

La campagna è in collaborazione con la Fipav da settembre sarà on-air sulla tv, spot radio e una serie di reel e stories pensati per i social network

Parte la campagna di comunicazione integrata che vede protagonisti i campioni del mondo della nazionale azzurra di volley, guidati dal coach Ferdinando De Giorgi, per la promozione della filiera della pasta italiana. “La pasta, integratore di felicità” è lo slogan che accompagna la campagna di promozione del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, realizzata da Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare in partnership con la Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) per valorizzare una vera e propria icona del made in Italy: la pasta.

La campagna di comunicazione, preceduta dal tour #adessopasta che in dieci città italiane ha proposto degustazioni di pasta con dimostrazioni gastronomiche e giochi interattivi, è stata lanciata oggi a Roma presso il salone d’onore del Coni alla presenza del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

Uno spot TV girato nel suggestivo ritiro di Cavalese (Tn), che da settembre sarà on-air sulla tv nazionale, e poi ancora uno spot radio e una serie di reel e stories pensati per i social network, che vedono protagonista l’intera nazionale maschile di volley capitanata da Simone Giannelli, con i giocatori nell’inedita veste di cuochi guidati dal carismatico coach della nazionale azzurra De Giorgi. La campagna media integrata si completa anche con una serie di annunci stampa e online su importanti testate nazionali generaliste, sportive e del settore food e con una presenza negli appuntamenti di riferimento del volley italiano, come il Campionato italiano di beach volley, il Volleys3 per la promozione del volley nelle scuole primarie e secondarie e nelle società sportive, e il Trofeo delle Regioni.

L’Italia è leader mondiale nella produzione di pasta, con oltre 3 milioni di tonnellate di prodotto (pari al 22% della produzione complessiva a livello mondiale) e un export di poco inferiore a 2,9 miliardi di euro. Da sola la pasta made in Italy soddisfa mediamente il 30% della domanda globale, e vede tra i suoi principali acquirenti Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

All’immagine iconica della pasta, in Italia e nel mondo, si affianca quindi uno sport, il volley, che in Italia è secondo solo al calcio per interesse (7 milioni gli appassionati, 1,2 milioni i praticanti, oltre 330 mila i tesserati) con le nazionali maschili e femminili che hanno fatto la storia di questo sport, dominando le competizioni mondiali: 6 medaglie olimpiche maschili, 5 ori mondiali (4 maschili e 1 femminile), 2 argenti mondiali (1 maschile e 1 femminile).

La pasta è alla base della piramide alimentare, cardine della dieta mediterranea, gratifica il nostro gusto ed è amata da nutrizionisti e sportivi, perché al tempo stesso energetica e leggera. Inoltre, stimola le endorfine, alimentando il nostro buonumore, ed è “smart” per natura: versatile in cucina, facile da preparare, emblema di convivialità e la sua impronta ambientale è fra le più basse del mondo. Alla presentazione hanno preso parte anche il presidente Fipav Giuseppe Manfredi e il presidente di Unione italiana Food e vicepresidente del gruppo Barilla Paolo Barilla.

“Le eccellenze vanno valorizzate, di qui l’idea di mettere insieme le nostre eccellenze del volley insieme alla pasta che è un emblema della nostra cucina. Sport e buona alimentazione sono i segreti per garantire benessere e questa è la ragione che ci ha spinto a promuoverli insieme” ha spiegato Lollobrigida nel corso della presentazione.

“La pasta di qualità realizzata in Italia con una produzione di ottimo grano e una trasformazione eccezionale e credo che il consiglio di una grande nazionale come la nostra di volley possa essere ben compresa anche dai giovani per un consumo consapevole di un buon alimento che gli garantirà un ottimo futuro. Credo che l’export possa crescere ancora, in tutto il mondo c’è tanta fame e sete di Italia e noi dobbiamo mettere in condizione le nostre imprese di dare soddisfazione a tutti quelli che hanno voglia di avere cibo di qualità, cibo italiano”.

“Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per la preziosa collaborazione che si è instaurata tra Unione Italiana Food e il Masaf e il ruolo di quest’ultimo svolto a favore della nostra eccellenza, nel segno di un percorso di valorizzazione della pasta tracciato proprio con il Ministero stesso. E’ proprio questo il tipo di sinergia e di sostegno che ci attendiamo dal Governo” – ha dichiarato Margherita Mastromauro, presidente del Gruppo Pastai di Unione Italiana Food – Identico apprezzamento va nella direzione dei Ministri dello Sport e della Salute, a conferma che il binomio sport e sana alimentazione è inscindibile e che la pasta sta nel primo come nella seconda in maniera del tutto naturale. Abbiamo l’opportunità di lavorare a un’iniziativa significativa, promuovendo la sostenibilità e la tradizione della filiera della pasta. Questo ci ha permesso di contribuire attivamente alla valorizzazione del settore agroalimentare italiano, preservando al contempo le nostre tradizioni e promuovendo uno stile di vita salutare ed equilibrato”.