Pasta gate al Grande Fratello, tutti contro Vittorio: sul web scoppia la rivolta

Ieri al Grande Fratello è scoppiato il Pasta gate e al centro delle polemiche della casa c’è ancora Vittorio Menozzi. Il giovane modello in questi giorni è stato duramente criticato dagli altri inquilini. Secondo Giuseppe Garibaldi il coinquilino starebbe attuando una strategia: “Vittorio non lo capisco. Lui è cambiato, ma speravo cambiasse in meglio. Non capisco se gioca di strategia. Io l’ho pensato. Secondo me vuole mettersi in mostra“.

Della stessa opinione anche Paolo Masella: “Anche io penso che lui stia facendo una strategia. Sta a fa la vittima che è escluso dal resto del gruppo. Questo è il modo più facile per farsi apprezzare dal pubblico fuori“.

Come se non bastasse ieri diversi gieffini hanno anche accusato Vittorio Menozzi di aver bestemmiato, ipotizzando quindi una probabile squalifica dal reality.

Scoppia il Pasta gate al Grande Fratello.

Ieri pomeriggio Vittorio si è cucinato un piatto di pasta, ma prima che potesse iniziare a mangiare Anita l’ha fermato: “Ma che stai facendo?! Perché quelle in cucina erano le penne per Alex, Massi e Claudio, non ce n’erano altre“.

Poco prima di cena Massimiliano Varrese ha preso il suo piatto di pasta e ha detto: “Ma è troppa per me“. Anita avvicinandosi all’attore gli ha risposto: “Quella che non mangi dagliela ad Alex. Basta che non la dai a Vittorio“. Varrese a bassa voce ha replicato: “No non gliela date per principio“.

Le parole di Massimiliano e Anita hanno scatenato un putiferio sui social. Su Twitter centinaia di utenti hanno attaccato i gieffini, accusati di aver isolato Vittorio e di sparlare in continuazione di lui.

“Questi che si mettono d’accordo per non far mangiare il cibo avanzato a Vittorio è il livello umanamente più basso delle ultime edizioni”. “Ogni giorno trovano un pretesto per attaccarlo”. “Pi fanno così e più noi lo votiamo”. “Un motivo in più per salvare Vittorio”. “Non mi piace troppo Vittorio, ma dopo aver visto come lo trattano lo voterò”.

Il Guru che dice di non dare la pasta a Vittorio per principio e poi fa la preghiera a tavola SCHIFO#GrandeFratello pic.twitter.com/upH5Gc2duH — Fanny (@fannydelaruee) September 24, 2023

comunque più sento le persone parlare male di Vittorio più lo voto💋 #grandefratello pic.twitter.com/T7bhnLt4EF — N🤍🖤 (@lamemyyyy) September 24, 2023