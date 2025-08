Pasta fresca: il viaggio di Francesca Bottacci in Bahrein

L’arte della pasta italiana continua a guadagnare riconoscimento a livello mondiale attraverso iniziative che uniscono culture diverse. Recentemente, una giovane chef pugliese ha portato l’autenticità della cucina italiana a Manama, capitale del Bahrein, nell’ambito del workshop “Pasta from scratch”.

Francesca Bottacci, 29 anni, ha partecipato a questo evento dal 27 al 31 luglio 2025, dove ha guidato 30 giovani locali nella preparazione della pasta fresca, un’anteprima della “Settimana della cucina italiana nel mondo”, prevista per novembre. Durante il workshop, i partecipanti hanno appreso a realizzare piatti tradizionali come tagliatelle al ragù bolognese, agnolotti, ravioli, tortelloni con ricotta, orecchiette pugliesi e lasagna. Bottacci ha descritto l’evento come un “viaggio gastronomico” mirato a far scoprire le diverse sfumature della cucina italiana.

L’iniziativa, promossa dall’Ambasciata d’Italia in Bahrein e dal Ministero degli Affari Giovanili nell’ambito del “Festival youth city 2030”, si inserisce nel processo di candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. Essa mira a valorizzare la tradizione culinaria italiana come modello di alimentazione sana e sostenibile all’interno di un programma che ha incluso vari ambiti, dall’aeronautica alla cucina.

Questa non è la prima volta che la chef Bottacci ha portato la tradizione gastronomica italiana nel Golfo. Nel 2022, aveva già conquistato il pubblico locale con una masterclass sul tiramisù e un evento dedicato alla colazione italiana. L’approccio di Bottacci combina tradizione e innovazione, utilizzando la cucina come strumento di connessione tra culture diverse.