Pasta fredda con salmone affumicato: un primo piatto goloso

La ricetta estiva per la pasta fredda con salmone affumicato è un’idea semplice e veloce.

In estate, non c’è nulla di meglio di un pasto freddo, che aiuti a sopportare il caldo. Tra le tante ricette che vi consigliamo, c’è quella per la pasta fredda con salmone affumicato. Si tratta di una preparazione semplice e veloce da servire, appunto, fredda. In questo modo, si rivela un ottimo pasto da portare con sé, anche al mare. Buono sia a pranzo che a cena, si può preparare con qualsiasi tipologia di pasta, anche con quella integrale. L’ingrediente principale per il condimento è il salmone affumicato; per aggiungere ancora più gusto usiamo anche prezzemolo, i pomodorini, l’olio.

Pasta fredda con salmone affumicato

Preparazione per la ricetta della pasta fredda con salmone affumicato

Per cominciare, riempite con acqua una pentola; salatela e mettetela sul fornello. Quando raggiunge il bollore, immergete la pasta e fate cuocere per il tempo indicato. Una volta pronta, scolatela e trasferitela in una ciotola. Condite con olio d’oliva, in modo da non farla attaccare mentre si raffredda. Nel frattempo, preparate il condimento. Pulite i pomodori e tagliate la polpa a cubetti. Metteteli in una ciotola, dove dovete aggiungere l’olio d’oliva e l’aglio. Lavate la rucola e mescolate per distribuire bene i sapori. Tagliate a striscioline il salmone affumicato e aggiungetelo nella ciotola. Mescolate ancora, poi, versate il condimento sulla pasta. Non vi resta che impiattare.

Conservazione

La pasta con salmone affumicato è ottima, perché prevede solo la cottura della pasta, mentre il condimento va aggiunto freddo. Potete conservarla per 3 giorni al massimo, in frigo.

