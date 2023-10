Pasta fagioli e pancetta (super saporita!)

La Pasta fagioli e pancetta è un primo piatto caldo super gustoso! Una variante ricca della Pasta e fagioli classica ; In questo caso realizzata con aggiunta di pancetta, tagliata a cubetti , precedentemente soffritta, che regala un profumo affumicato e un gusto ancora più intenso alla base di fagioli stufati in pentola a cui si unisce la pasta che cuoce direttamente nel condimento! Insomma non solo cremosa, sapida , avvolgente ma ancora più saporita!

Per la preparazione facilissima, potete utilizzare pasta mista oppure tubetti come nel mio caso. Scegliere di usare pancetta dolce che è più delicata oppure, quella che io vi suggerisco la pancetta affumicata dal sapore più deciso, in ogni modo sarà buonissima!



Per rendere la pasta e fagioli con pancetta più veloce e pratica, potete utilizzare i fagioli già lessati, vanno benissimo i borlotti o cannellini; in alternativa, se avete più tempo potete lessarli voi stessi, ma attenzione a metterli a bagno !



Proprio come la Pasta e ceci, Pasta e patate e Pasta e lenticchie , anche la pasta fagioli e pancetta è un vero comfort food ideale come primo piatto sostanzioso , completo e proteico; da realizzare dall’autunno all’inverno, risolve in poco tempo pranzo e cena , vedrete l’ameranno anche i bambini !

Scopri anche:

La Zuppa di fagioli (calda, confortante e leggera con fagioli e pomodorini)

Ricetta Pasta fagioli e pancetta

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 20 minuti 30 minuti







Ingredienti



Quantità per 3 persone

70 – 90 gr di pasta mista o tubetti ( potete aumentare fino a 150 gr )

250 gr di fagioli borlotti o cannellini lessati in scatola (oppure 200 gr di fagioli secchi da mettere a bagno e lessare)

150 gr di pancetta affumicata a cubetti ( va bene anche quella dolce)

180 di pomodori allungati freschi (vanno bene anche i pomodori pelati)

2 spicchi d’aglio

3 – 4 cucchiai di olio extravergine

prezzemolo fresco

sale

pepe (facoltativo)







Procedimento