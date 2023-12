Pasta con pesto di pistacchio e gamberi (golosità velocissima!)

La Pasta con pesto di pistacchio e gamberi è un primo piatto delizioso e veloce; realizzato con pasta a scelta, in questo caso spaghetti, prima sbollentati in acqua; poi conditi con gustoso Pesto di pistacchio fatto in casa; infine arricchita con gamberi in padella al profumo di erbe aromatiche e una spolverata di granella di pistacchi. Immaginate una pasta cremosa, avvolgente, da sapore di mare e monti ;con quel tocco di croccantezza regalata dalla granella di frutta secca! Poesia per le papille gustative!

Dopo il successo della classica Pasta al pesto, le Busiate alla trapanese; ho pensato di proporre un nuovo abbinamento, che si è rivelato super goloso, oltre che pratico. Se preparate il pesto di pistacchio in anticipo, basterà bollire la vostra pasta preferita: corta, lunga. saltare i gamberi , risottare in padella per un risultato più cremoso; e la vostra pasta con pesto di pistacchio e gamberi sarà pronta da servire in tavola in 30 minuti!

Perfetta per pranzo e per cena; ma anche occasioni speciali come Natale e Capodanno, ottima alternativa ai più classici Spaghetti alle vongole e all’amatissima Calamarata sono sicura che farete una meravigliosa figura!

Ricetta Pasta con pesto di pistacchio e gamberi

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti 15 minuti 30 minuti

Ingredienti

Quantità 4 persone 320 gr di spaghetti o pasta che preferite

1 dose di Pesto di pistacchio realizzato con pistacchi sgusciati, olio, pecorino, parmigiano, basilico

400 gr di gamberi

olio extravergine

menta

timo limone o timo classico

sale

pepe

Procedimento