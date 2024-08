Pasta con crema di peperoni, un primo piatto goloso

Pochi ingredienti e tanto gusto, ecco cos’è la pasta con crema di peperoni. Perfetta per l’estate, con la sua cremosità mette d’accordo tutti.

I peperoni sono uno di quegli ingredienti che o lo odi o lo ami. Noi adoriamo le ricette con i peperoni e amiamo sperimentarne sempre di nuove. Per preparare un primo piatto dal sapore estivo sfruttando questo ingrediente abbiamo pensato alla pasta con crema di peperoni.

La ricetta prevede davvero pochissimi passaggi e una manciata di ingredienti. A differenza della classica pasta con i peperoni, questa versione prevede l’utilizzo della ricotta per rendere tutto cremoso, ricotta che però può essere sostituita con della panna (anche vegetale) o del formaggio spalmabile. Vediamo tutti i passaggi per realizzarla.

pasta con crema di peperoni

Come preparare la ricetta della pasta con crema di peperoni

Per prima cosa lavate il peperone, privatelo del picciolo, dei semi e dei filamenti bianchi interni che lo rendono difficile da digerire. Tagliatelo poi a tocchetti di circa 2 cm e metteteli in padella insieme all’olio e allo spicchio di aglio. Aggiustate di sale e pepe e cuocete per 10-15 minuti o fino a che i peperoni non risulteranno teneri. A questo punto potete cominciare a mettere a cuocere la pasta in abbondante acqua salata per il tempo riportato sulla confezione. Trasferite i peperoni nel boccale del mixer a immersione lasciando a piacere l’aglio. Unite il basilico fresco e la ricotta e frullate fino a ottenere una crema liscia. Una volta pronta la pasta, conditela con la crema di peperoni regolando la consistenza con un poco di acqua di cottura. Servite ben calda.

Per ottenere una pasta alla crema di peperoni senza aggiungere formaggi o altro potete frullare le verdure con mezzo mestolo di acqua di cottura della pasta. Il risultato sarà comunque ottimo.

Conservazione

La pasta con i peperoni si mantiene in frigorifero fino a 3 giorni. Potete riscaldarla sia in padella che in microonde prima di consumarla.

Se questa ricetta vi è piaciuta vi consigliamo di provare anche la pasta con crema di peperoni e tonno, una variante più ricca e saporita.