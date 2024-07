Pasta con avocado e tonno, la ricetta ottima sia calda che fredda

Perfetta per l’estate, la pasta con avocado e tonno è ottima da servire come piatto unico, sia caldo che freddo.

Se già la pasta al tonno è considerata la ricetta salvacena per eccellenza, sappiate che la pasta con avocado e tonno è ancor più veloce da preparare. Non richiede cottura infatti (fatto salvo quella della pasta ovviamente) e si realizza in meno di 5 minuti.

Ottimo da gustare freddo, questo primo piatto sfizioso è perfetto soprattutto per l’estate. Per prepararlo abbiamo ridotto in purea un avocado ben maturo e condito la polpa con olio, limone, sale e pepe. Abbiamo poi aggiunto il tonno e utilizzato il tutto per condire la pasta. Il risultato è qualcosa che davvero non ti aspetti.

pasta con avocado e tonno

Come preparare le ricetta della pasta con avocado e tonno

Per prima cosa mettete a cuocere la pasta in abbondante acqua salata per il tempo indicato sulla confezione. Nel frattempo tagliate a metà l’avocado, rimuovete il seme e scavate la polpa con un cucchiaio, trasferendola in una ciotola. È importante che l’avocado sia ben maturo o non riuscirete nelle operazioni. Schiacciatela poi in una ciotola e conditela con una presa di sale, una macinata di pepe, un filo di olio e il succo del limone che, oltre a dare sapore, eviterà che l’avocado si scurisca. Mescolate poi aggiungete il tonno ben sgocciolato. Una volta pronta la pasta scolatela e unitela al condimento. Se preferite gustarla fredda potete raffreddarla brevemente sotto il getto dell’acqua. Mescolate bene e servite.

Per un primo piatto ancor più colorato e saporito vi consigliamo di provare la pasta avocado, pomodorini e tonno ottenuta semplicemente aggiungendo alla ricetta base 150 g di pomodorini tagliati a dadini. Ottima l’idea di arricchire il tutto con un pizzico di origano. In alternativa provate la pasta con crema di avocado e pomodorini.

Conservazione

La pasta con avocado e tonno di conserva in frigorifero, ben coperta da pellicola, per 1-2 giorni al massimo. Consigliamo tuttavia di consumarla al momento visto che l’avocado tende a ossidare.