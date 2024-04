Innanzitutto lavate gli asparagi, mondateli eliminando la parte inferiore del gambo e tagliateli a rondelle, conservando le punte intere per poter decorare il piatto alla fine.



Mondate la cipolla, tagliatela a fettine sottili e lasciatela appassire in un’ampia padella antiaderente con dell’olio, poi unite anche gli asparagi, un filo d’acqua (senza arrivare a coprire gli asparagi) e un pizzico di sale e lasciate cuocere per circa 10 minuti o fin quando gli asparagi non si saranno ammorbiditi.



Una volta cotti, tenete da parte qualche punta per decorare il piatto e frullate il resto con un minipimer o un mixer fino ad ottenere una vellutata.



Tagliate lo speck a cubetti e lasciatelo dorare nella stessa padella in cui avete cotto gli asparagi.



Nel frattempo cuocete la pasta in abbondante acqua bollente leggermente salata.



Unite la vellutata allo speck e mescolate, quindi scolate la pasta al dente con una schiumarola direttamente nella padella e lasciate insaporire velocemente, infine aggiustate di sale se necessario.



La pasta asparagi e speck è pronta, non vi resta che impiattare, decorare con le punte di asparagi e servire.