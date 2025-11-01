Pasta alla sorbolese, il nuovo piatto della Bassa Parmense

La pasta rappresenta un elemento fondamentale della tradizione culinaria, unendo storia e sapori locali. In occasione dell’iniziativa “Di che Pasta sei?”, alcuni comuni della Bassa Parmense, come Sorbolo, Mezzani, Colorno e Torrile, stanno presentando piatti che riflettono la loro identità.

Sorbolo ha recentemente creato il suo primo piatto tipico, grazie all’incontro tra lo chef Mario Marini e il sindaco Nicola Cesari. Marini ha notato che oltre 200 residenti lavorano in Barilla e ha proposto di usare i mezzi rigatoni Al Bronzo Barilla per la ricetta. Il sugo è preparato con una combinazione di passata di pomodoro e salsa “Ortolina” della Rodolfi, condita con olio «Materia Prima» di Coppini Arte Olearia. Per aggiungere un tocco di sapidità, si utilizza la polvere di fiocchetto, un salume tipico della zona. Come formaggio, si preferisce il tosone grattugiato, capace di sciogliersi delicatamente.

La pasta alla sorbolese è pronta per essere servita e sarà disponibile nei ristoranti di Sorbolo. Inoltre, durante la Fiera di ottobre, si svolgerà una gara aperta ai residenti, che potranno presentare le loro versioni della ricetta.

LA RICETTA

Ingredienti per 4 persone:

320 g Mezzi rigatoni Al Bronzo Barilla

350 g passata di pomodoro Rodolfi

50 g Salsa “Ortolina” Rodolfi

50 g Parmigiano Reggiano (18-22 mesi max)

80 g tosone, grattugiato in fili sottili

40 g burro

8 foglie di basilico

8 fette di fiocco di culatello, affettate sottili

q.b. Olio «Materia Prima» Coppini Arte Olearia

30 g Sale grosso per l’acqua di cottura

q.b. zucchero (se necessario)

pepe macinato fresco (se gradito)

Preparazione:

In una casseruola larga, stempera la salsa Ortolina con un po’ d’acqua e aggiungi la passata. Cuoci a fuoco dolce per almeno mezz’ora. Cuoci la pasta in acqua salata e conserva un po’ d’acqua. Rendi croccante il fiocco in forno a 160°C per circa 15 minuti. Mescola la pasta con il sugo, burro e basilico. Impiatta e guarnisci con il fiocco croccante, un filo d’olio e tosone. Servi subito.