Pasta ai peperoni cruschi, la ricetta del primo piatto

Servita con una croccante guarnizione di mollica di pane tostata, la pasta ai peperoni cruschi è un piatto strepitoso.

I peperoni cruschi sono un’eccellenza della cucina italiana, in particolare della Basilicata. In sostanza sono dei peperoni dolci essiccati al sole e poi fritti, ottimi da sgranocchiare o per realizzare deliziose ricette come la pasta ai peperoni cruschi. Pochi ingredienti occorrono per preparare questo piatto tradizionale, adatto tra l’altro anche a coloro che seguono una dieta vegetale.

Se avete la fortuna di entrare in possesso di qualche peperone crusco, cimentatevi con questa ricetta incredibile nella sua semplicità. E non dimenticatevi la mollica di pane tostato per completare il piatto: farà davvero la differenza!

pasta ai peperoni cruschi

Come preparare la ricetta della pasta ai peperoni cruschi

Per prima cosa mettete a cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Noi vi consigliamo un formato lungo, tipo gli spaghetti o tagliatelle ma scegliete quella che preferite. In una padella scaldate poi un giro di olio con lo spicchio di aglio. Unite poi il peperone tagliato grossolanamente al coltello e friggetelo per qualche minuto senza però farlo bruciare. In una padella a parte scaldate un altro giro di olio e unite la mollica di pane sbriciolata con le mani. A piacere potete insaporirla con delle erbe aromatiche secche come basilico, prezzemolo oppure origano e dell’aglio in polvere. Una volta pronta la pasta, scolatela e saltatela in padella con i peperoni fritti. Distribuite nei piatti e completate con la mollica, come se fosse del formaggio grattugiato, a piacere potete anche aggiungere una grattata di cacio ricotta.

Un altro piatto tipico della zona è il baccalà alla lucana con peperoni cruschi, ideale come secondo piatto per un intero menù dedicato a questa eccellenza.

Conservazione

Meglio gustare questo piatto appena fatto per poterne apprezzare le diverse consistenze. Se proprio vi dovesse avanzare, conservate separatamente la mollica tostata e unitela solo poco prima di servire.