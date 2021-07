Gufo o allodola? Capire se siamo tipi mattinieri o notturni potrebbe cambiare il modo in cui mangiamo e influire direttamente sulla nostra salute. Il concetto deriva da una scienza alimentare nota, la crononutrizione, nata nel 1986 dagli studi del nutrizionista francese Alain Delabos. Sostanzialmente, si sceglie cosa portare in tavola a seconda del momento della giornata, rispettando i ritmi biologici dell’organismo, perché ci sono momenti in cui il corpo umano è predisposto a bruciare più calorie (in genere la mattina, quando produce ormoni catabolici, come glucagone e cortisolo) e altri in cui preferisce farne scorta (soprattutto la sera, quando aumentano gli ormoni anabolici, ad esempio insulina e ormone della crescita).