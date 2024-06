Passo falso di Aras a L’Isola dei Famosi: “Si è giocato la finale”

Quest’anno a L’Isola dei Famosi sono nate diverse amicizie, ma la più forte sembrava essere quella tra Edoardo Franco e Aras Senol. Lo chef ieri si è rifiutato di nominare l’attore: “Per me è un fratello, posso nominare tutti tranne lui“. Aras invece ha fatto un passo falso, perché quando è toccato a lui decidere chi votare, ha bruciato la foto di Edoardo Franco.

“Per me essere in finale è incredibile. Non l’avrei pensato, non parlo bene italiano e questo è incredibile. Qui ho due fratelli e io non ho nessuna motivazione per votarli. Vorrei dire che nomino Alvina. Un altro ancora? Due? Due nomi? No, oddio, non ho pensato a questo. Aspetta, posso nominarmi e fare il nome di Aras? per me sono due fratelli loro, mi hanno aiutato molto. Forse ho scelto. Dopo parlerò con lui e mi capirà. Lui è molto forte e ce la farà, quindi voto Edoardo Franco”.