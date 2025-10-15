17 C
Passo dello Stelvio: il ritiro degli atleti italiani sugli sci

Da stranotizie
Le piste da sci del Passo dello Stelvio sono tra le più utilizzate dagli atleti italiani e internazionali in vista della nuova stagione agonistica. La qualità della neve e la professionalità degli addetti alla preparazione delle piste rendono il ghiacciaio del Livrio una meta preferita per i ritiri estivi delle squadre della Federazione Italiana Sport Invernali, comprese quelle di sci alpino, snowboard e freestyle.

Quest’anno, mentre ci si prepara per la stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina, il Passo dello Stelvio si conferma un’importante location per gli allenamenti. Attualmente, la squadra A di skicross sta facendo pratica sulle sue piste, con la livignasca Jole Galli tra i protagonisti. Inoltre, la squadra A di snowboard per lo slalom parallelo, guidata dal ct Cesare Pisoni, si allenerà a oltre 3000 metri sulle piste del ghiacciaio.

Il gruppo di snowboardisti include 12 atleti, tra cui il campione livignasco Maurizio Bormolini, il capitano Roland Fischnaller e altri come Daniele Bagozza, Marc Hofer, Gabriel Messner, Aaron March, Fabian Lantschner, Edwin e Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont ed Elisa Fava. Non manca Michela Moioli, medagliata olimpica nel snowboard cross.

Umberto Capitani, direttore generale della Sifas, la società degli impianti, sottolinea il legame storico con gli atleti: “Molti di loro sono cresciuti qui e noi con loro. Vent’anni fa, Pisoni mi propose di creare uno dei primi tracciati di snowboard, e da allora è stato fondamentale per tutti”.

