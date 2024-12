Passioni e Pettegolezzi: Grimaldi e Can Yaman

Francesca Chillemi, eletta Miss Italia nel 2003, ha vissuto nel corso degli anni numerosi flirt e relazioni amorose, non tutte confermate. Attualmente, ha una storia con Eugenio Grimaldi. Questa sera, il 14 dicembre 2024, Chillemi parteciperà come ballerina per una notte a “Ballando con le Stelle”, dopo che nel 2022 era stata costretta a rinunciare a causa del Covid. Nel 2024, tornerà in TV con l’ottavo capitolo di “Che Dio ci aiuti” e sarà nel film “Io e te dobbiamo parlare”, in uscita il 19 dicembre.

La carriera dell’attrice ha avuto momenti di pausa dalla sua partecipazione alla seconda stagione di “Viola come il mare”, trasmessa la primavera scorsa. Tuttavia, Francesca è spesso al centro di gossip riguardanti la sua vita romantica. Tra le relazioni passate ci sono state voci su un flirt con Mutassim Gheddafi, smentito da Chillemi stessa, e una storia con l’attore Francesco Scianna. La relazione più significativa è stata con Stefano Rosso, padre della sua unica figlia Rania, nata nel 2016. La loro relazione, durata fino allo scorso anno, pare sia finita a causa di indiscrezioni riguardo a un possibile feeling tra Francesca e Can Yaman, suo collega in “Viola come il mare”. Nonostante diversi avvistamenti insieme, entrambi hanno sempre negato un flirt.

Le voci su un nuovo amore tra Chillemi e Grimaldi hanno iniziato a circolare all’inizio dell’estate scorsa, dopo che entrambi avevano concluso le loro precedenti relazioni. I paparazzi hanno immortalato la coppia durante una vacanza a Capri, confermando così la loro relazione. Francesca e Eugenio, rispettivamente di 39 e 38 anni, si sarebbero conosciuti a una cena di amici comuni a Palermo nell’aprile scorso. Nonostante il passato di Francesca con diversi flirt e relazioni, attualmente sembra aver trovato stabilità e felicità nella sua nuova storia d’amore.