Passione tartufi, i funghi più pregiati che fanno bene alla salute

Inizia la stagione dei tartufi, noti per il loro aroma e sapore intensi, oltre che per le loro proprietà nutrizionali. Mauro Minelli, esperto di immunologia della nutrizione, sottolinea che i tartufi, esseri ipogei appartenenti alla classe degli Ascomiceti, vivono in simbiosi con le radici delle piante e si formano a una profondità di 10-15 cm nel terreno. I primi tartufi della stagione, specialmente il bianco, non sono sempre di alta qualità e possono risultare molli e poco profumati, ma con l’inverno si sviluppano meglio, raggiungendo dimensioni considerevoli quando le condizioni climatiche sono favorevoli.

Rende noto che i tartufi hanno un basso contenuto calorico (30-50 kcal), ma sono ricchi di sostanze nutritive. In 100 grammi di prodotto fresco ci sono dai 2 ai 5 g di proteine, 5-10 g di carboidrati e fino a 1 g di grassi, insieme a fibre e vitamine del gruppo B. Contengono anche minerali importanti come potassio, fosforo e magnesio, essenziali per la salute delle ossa e dei muscoli. Inoltre, sono fonte di polifenoli, composti antiossidanti che combattono lo stress ossidativo.

Il tartufo bianco si consuma crudo, tagliato a fette sottili, mentre il tartufo nero può essere cotto brevemente. Nonostante i benefici, ci sono precauzioni da considerare. Alcune persone possono essere allergiche ai tartufi, manifestando sintomi cutanei o respiratori. Inoltre, per chi soffre di sindrome dell’intestino irritabile, il tartufo può causare disturbi digestivi.

Il tartufo può apportare benefici alla salute grazie alla sua capacità di combattere l’infiammazione e fornire una fonte proteica di alta qualità, rendendolo adatto anche a diete vegetariane e vegane. Tuttavia, in gravidanza, è meglio consumarlo con moderazione e solo da fonti sicure, per evitare prodotti adulterati. In sintesi, il tartufo, pur essendo un alimento prezioso, richiede attenzione in caso di possibili allergie e condizioni digestive. La sua autenticità è altrettanto importante da verificare, data la sua natura di prodotto “di lusso”.