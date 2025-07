Passi di mercato: Esposito tra Fiorentina e Cagliari

La situazione di mercato di Sebastiano Esposito continua a tenere banco, con varie squadre italiane interessate al giovane attaccante. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, Esposito preferirebbe rimanere nella Serie A, mentre le possibilità di un suo trasferimento al Borussia Monchengladbach in Bundesliga sembrano ridotte.

La Fiorentina ha mostrato interesse per il calciatore, ma al momento non ci sono stati sviluppi concreti. D’altra parte, il Cagliari ha fatto alcuni passi in più nel tentativo di acquisirlo, pur essendo consapevole che ci sono ancora ostacoli da superare prima di chiudere l’affare.

Per quanto riguarda l’Inter, club proprietario del cartellino di Esposito, la valutazione del giocatore, a meno di un anno dalla scadenza del contratto, si aggira tra i 6 e i 7 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra sta monitorando attentamente la situazione, in attesa di eventuali sviluppi.