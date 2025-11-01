15.7 C
Roma
sabato – 1 Novembre 2025
Animali

Passeggiata a sei zampe: un successo a Savignano

Da stranotizie
Passeggiata a sei zampe: un successo a Savignano

Grande successo per la “Passeggiata a sei zampe” organizzata al parco urbano di Valle Ferrovia dall’Associazione cesenate protezione animali (Acpa) con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone. L’evento ha visto la partecipazione di oltre cento persone, accompagnate dai loro animali domestici.

Durante la passeggiata, che è durata circa un’ora, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di interagire con educatori cinofili di Acpa, i quali hanno presentato le varie attività a favore degli animali, in particolare quelli abbandonati. Sono stati mostrati anche alcuni ospiti del canile di Cesena, in cerca di una nuova famiglia. L’atmosfera della giornata è stata caratterizzata da condivisione e allegria.

Durante l’evento, l’Avis, sezione comunale di Savignano sul Rubicone, ha offerto una ricca merenda e sono stati distribuiti magliette e gadget ai partecipanti. L’assessora al Benessere animale, Roberta Armuzzi, ha commentato il successo della prima edizione, sottolineando l’importanza di valorizzare il parco urbano di Valle Ferrovia e sostenere le associazioni locali che si occupano degli animali, molti dei quali sono importanti per il benessere di persone fragili o sole. Ha inoltre ringraziato l’Avis di Savignano per il prezioso contributo della merenda offerta a tutti.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Viaggio tra i costi della pubblica amministrazione europea
Articolo successivo
Marillion in concerto a Pompei: un evento imperdibile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.