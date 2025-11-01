Passeggiata a sei zampe: un successo a Savignano

Grande successo per la “Passeggiata a sei zampe” organizzata al parco urbano di Valle Ferrovia dall’Associazione cesenate protezione animali (Acpa) con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone. L’evento ha visto la partecipazione di oltre cento persone, accompagnate dai loro animali domestici.

Durante la passeggiata, che è durata circa un’ora, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di interagire con educatori cinofili di Acpa, i quali hanno presentato le varie attività a favore degli animali, in particolare quelli abbandonati. Sono stati mostrati anche alcuni ospiti del canile di Cesena, in cerca di una nuova famiglia. L’atmosfera della giornata è stata caratterizzata da condivisione e allegria.

Durante l’evento, l’Avis, sezione comunale di Savignano sul Rubicone, ha offerto una ricca merenda e sono stati distribuiti magliette e gadget ai partecipanti. L’assessora al Benessere animale, Roberta Armuzzi, ha commentato il successo della prima edizione, sottolineando l’importanza di valorizzare il parco urbano di Valle Ferrovia e sostenere le associazioni locali che si occupano degli animali, molti dei quali sono importanti per il benessere di persone fragili o sole. Ha inoltre ringraziato l’Avis di Savignano per il prezioso contributo della merenda offerta a tutti.