Passeggiando tra le vie di un borgo storico marchigiano: tra storia e natura, scopriamo un vero angolo di paradiso nelle Marche

Un affascinante viaggio nel cuore delle Marche ci porta a Osimo, un borgo collinare nella provincia di Ancona. Con una storia che risale all’epoca romana, quando era conosciuta come Auximum, Osimo è stata testimone di eventi storici significativi. Popolazioni pre-romane, come i Piceni, hanno abitato queste terre, e nel Medioevo il borgo divenne feudo dei Malatesta e di Francesco Sforza, rivestendo un’importanza strategica nel Piceno. Osimo è stata una delle prime città a dichiararsi libero comune e ha subito varie dominazioni, incluso lo Stato Pontificio e i francesi.

Nel XIX secolo, Osimo ha avuto un ruolo cruciale nell’Unità d’Italia, soprattutto durante la battaglia di Castelfidardo nel 1860, con la vittoria dell’esercito del Regno di Sardegna. Famosa anche per il Trattato di Osimo del 1975, il borgo offre ai visitatori numerosi luoghi di interesse. Tra queste, la Cattedrale di San Leopardo, esempio di architettura romano-gotica, il Santuario di San Giuseppe da Copertino, e il Teatro La Nuova Fenice. Non mancano i Giardini di Piazzanova, ideali per ammirare il paesaggio circostante.

Osimo è ben collegata tramite la stazione ferroviaria di Osimo-Castelfidardo, con linee bus che collegano la città ad Ancona e altre località. In auto, è facilmente raggiungibile dalle autostrade e strade statali. Vicina alla Riviera del Conero, Osimo offre splendide opportunità per escursioni e attività all’aperto, con panorami mozzafiato da scoprire.