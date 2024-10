Passeggiando tra le colline delle Langhe

Passeggiare rappresenta un’attività semplice e accessibile a tutti, e se praticata regolarmente porta a un significativo miglioramento della forma fisica e della salute. Il camminare, sia in solitudine che in compagnia, in diversi momenti della giornata, è un’esperienza benefica per il corpo e l’umore. Scegliere percorsi suggestivi, che offrano panorami unici, arricchisce ulteriormente l’esperienza, coinvolgendo i sensi e immergendosi nella bellezza della natura.

Il sentiero del Barolo è un percorso ad anello che parte e termina nel pittoresco borgo di La Morra (CN), offrendo una vista privileggiata sulle Langhe, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Da La Morra si può iniziare la camminata dal relais UVE Rooms & Wine Bar, un posto ideale per terminare la passeggiata con un aperitivo a base di Barolo. Questo percorso, suggerito da Cuneo Trekking, è lungo circa 11,5 chilometri, di bassa difficoltà e adatto a tutti, con un dislivello moderato e vari punti di interesse.

Il cammino è ben segnalato con il numero sette e inizia a pochi passi dal relais, conducendo verso la frazione di Santa Maria, dove si trova l’antica chiesa di Santa Maria della Neve. L’itinerario si snoda tra viottoli che attraversano vigneti, unendo natura e storia in un’alleanza secolare. Durante il percorso si possono osservare noccioleti, ciliegi e imponenti alberi, fino a raggiungere la frazione Annunziata con la sua abbazia. La parte più ripida del sentiero conduce alla famosa cappella del Barolo, decorata da artisti di fama internazionale, una tappa imperdibile.

Da Cerequio si percorrono gli ultimi due chilometri che riportano al belvedere di La Morra, un luogo dal fascino cinematografico perfetto per scattare fotografie indimenticabili. Il relais UVE Rooms & Wine Bar, situato nel centro storico di La Morra, è stato realizzato in un antico edificio, preservando il suo carattere unico. Gli spazi interni sono eleganti e contemporanei, con arredi realizzati da artigiani locali. Le otto camere e suite, diverse tra loro, offrono un soggiorno intimo e confortevole, arricchito da tecnologia moderna. Il cortile interno, elegante e romantico, è il cuore del relais, con la sua atmosfera accogliente, mentre le camere offrono una vista sui vini pregiati della zona, disponibili per degustazioni nel wine bar.