Passeggeri intrappolati per 4 ore su un treno Tilo a Milano Centrale: segnalazione dei disagi

Il 26 novembre, il treno Tilo 25520, partito dalla stazione Centrale di Milano alle 13.43 e diretto a Chiasso, ha subito un guasto dopo aver percorso circa un chilometro e mezzo. I passeggeri sono stati bloccati a bordo per oltre quattro ore, senza corrente elettrica e riscaldamento, con le porte del convoglio bloccate e impossibilitati a scendere. Durante l’attesa, il riscaldamento ha funzionato in modo intermittente e i bagni sono diventati inaccessibili.

Dopo un paio d’ore d’attesa, un locomotore è arrivato per tentare il trasferimento dei passeggeri alla stazione di Greco Pirelli, ma le manovre di aggancio non sono andate a buon fine, lasciando il treno fermo. Nonostante le rassicurazioni sul rapido rientro alla stazione Centrale di Milano, la situazione è continuata a deteriorarsi. Con l’uscita del sole, il freddo si è fatto sentire e i disagi si sono amplificati.

Verso il tardo pomeriggio, il disagio è stato aggravato dalla stanchezza dei viaggiatori e dall’inefficienza dei campanelli di emergenza. Per affrontare la situazione, sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia sul posto, e un’équipe di medici ha controllato le condizioni di salute dei passeggeri. Alla fine, intorno alle 18.30, la situazione si è risolta e i viaggiatori sono stati trasferiti su un treno Trenord diretto alla stazione Centrale di Milano.

Il guasto ha avuto un impatto notevole anche sulle operazioni ferroviarie regionali, con ritardi fino a 120 minuti in vari altri convogli. Questo evento ha messo in evidenza non solo i disagi per i passeggeri coinvolti, ma anche il rischio associato a problemi tecnici nei trasporti pubblici, specialmente durante i mesi più freddi dell’anno. La situazione complessiva ha sollevato interrogativi sulla gestione delle emergenze e sulle procedure di sicurezza in casi simili.